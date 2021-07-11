/640032/فرض-رسوم-المهن-الموسيقية-تصدر-قرار-جديد-بشأن-المنصات-الإلكترونية-للمطربين

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، قرار جديد تفرض به رسومًا على المنصات الإلكترونية الخاصة بالمطربين لزيادة مصادر الدخل.

دوت الخليج يكشف قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن المنصات الإلكترونية للمطربيين.

نص بيان المهن الموسيقية

وجاء نص بيان المهن الموسيقية كما يلي:

"وافق المجلس على طرح السيد النقيب، بشأن تعظيم موارد النقابة وضرورة البحث عن أشكال جديدة، لذلك حتى تستطيع النقابة الالتزام بواجباتها نحو الأعضاء من علاج وإعانات ومعاشات وغيرها، مما يستنزف أموال النقابة، وكان السيد النقيب قد كلف المجلس كاملا بالنظر في قانون النقابة والبحث فيه عن نقاط تتيح أو تساعد على خلق موارد جديده للنقابة".

وتابع بيان المهن الموسيقية: "كما طرح سيادته مجموعة من الجهات لتحصيل مستحقات النقابة منها مثل المنصات الالكترونية والتي لا رقيب عليها وكذلك الإعلانات وفرض رسم دمغة على العقود التي تُبرم".

واختتم بيان الموسيقيين: "وقد طرح السيد النقيب ومجلس النقابة مجموعة من مواد القانون لإجراء تعديلات عليها وطرحها على الجهات المعنية وتم الموافقة على تلك التعديلات".