رئيس الأسقفية يستقبل السفيرين الأمريكى والبريطانى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الأحد، جوناثان كوهين السفير الأمريكى لدى القاهرة، وجيفرى آدمز السفير البريطانى لدى القاهرة وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





واصطحب رئيس الأساقفة السفيران فى جولة داخل الكاتدرائية حيث تعرفا على خدمة الكنيسة السودانية التى كانت تعقد قداسًا ثم تجولا فى الكاتدرائية، واطلعا على مشروع أرشيف الكنيسة الأنجليكانية الذى يحتوى على سجلات الكنيسة والجالية البريطانية فى مصر والتى يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتشمل محتويات الأرشيف سجلات المعمودية، الزواج والوفيات ومحاضر الجلسات والاجتماعات والمراسلات وكتب الصلاة "ليتروجية العبادة" والخطط والخرائط، الرسائل الإخبارية والنشرات المطبوعة.

بينما قدم المطران سامى شرحًا للسفيرين عن إقليم الإسكندرية للكنيسة الذى توسع ليشمل عشرة دول إفريقية، مؤكدًا إن حفل إطلاق وتأسيس الإقليم سوف ينعقد فى منتصف أكتوبر المقبل بمقر الكاتدرائية وبحضور رئيس أساقفة كانتربرى وعدد من الشخصيات الدولية.

عقب ذلك، قابل السفيران دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، وهى الذراع الاجتماعى للكنيسة الأسقفية فى مصر، حيث استمع السفيران لشرح مفصل عن خدمات المؤسسة وأنشطتها المختلفة مثل المراكز المجتمعية وخدمة اللاجئين.

وقال موسى للسفيرين إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تقدم خدماتها للاجئين من شمال وجنوب السودان وسوريا واليمن وإريتريا وإثيوبيا ونيجريا دون تفرقة بين مسلم ومسيحى بل تحاول تقديم الخدمات فى مجالات التوظيف والرعاية الصحية من خلال شركائها وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين، لافتًا إلى إن الكاتدرائية تضم عيادة لخدمة اللاجئين تقدم خدمات صحية متنوعة.

وأشار موسى إلى إن مؤسسة الرعاية الأسقفية مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، وتعمل بتنسيق كامل مع الحكومة المصرية، لافتًا إلى إنها تقدم خدمات فى مجال تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية فى المناطق الفقيرة والمهمشة التى تعمل بها المؤسسة فى العديد من محافظات الجمهورية.