محمد سعفان: القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة العائدة من الخارج

جدة - نرمين السيد - وأكد سعفان، أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة، وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.

وأشاد سعفان، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب.

وقال الوزير: نحتاج إلى الخروج بمشروعات لكل الحاضرين يمكن من خلالها توفير فرص عمل لشباب آخرين بما يسهم فى دفع الاقتصاد القومى للدولة المصرية، موضحا أن الجهاز ساعد العديد من الشباب فى عمل مشروعات خاصة لهم، وسيتم زيارتها والتعرف على طرق نجاحها على أرض الواقع، واكتساب الخبرة اللازمة لإنجاح مشروعات جديدة والاجتهاد والطموح، موجهًا كلامه للمتدربين قائلًا: "أبدا بحجمك وعلى قدر خبرتك يكبر مشروعك وتحقق حلمك".

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "سجل نفسك" التى أطلقتها الوزارة فى 12 مارس الماضى للعمالة المصرية فى الخارج، تم إطلاقها من الدولة لخدمة أبنائها فى دول العالم، حتى يتسنى عمل قاعدة بيانات كاملة عنهم تسهل التواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلقى طلباتهم وتنفيذها بدون فرض أى استحقاقات ناتجة عن هذا التسجيل.

ودعا الوزير المصريين العائدين من الخارج الحاضرين اللقاء، أن يدعو معارفهم فى الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم فى الحملة على موقع الوزارة الرسمية، وتوعيتهم بأهمية تلك الحملة لهم وما تحققه لهم من مزايا وحقوق، وكذا التصدى للشائعات التى يطلقها أعداء الوطن.

وفى كلمة رحب طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالوزير والحضور داخل ديوان المحافظة، مؤكدا أن المحافظة بكل وحداتها وأجهزتها تولى العمالة العائدة رعاية مستمرة وتوفر لهم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح مشروعاتهم إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة دون معوقات وفى فترة زمنية وجيزة.

وأكد الوزير فى مستهل كلمته، أن محور الحديث فى الجلسة على نقطتين، العمالة العائدة من الخارج، والتنظيمات النقابية الموجودة فى سوهاج، وما تقوم به الوزارة لمساعدة العمالة والتنظيمات، مشيرا إلى أن التنظيم النقابى تم عمل انتخابات فى 2018 بعدما توقفت 12 سنة، وبالفعل كان عرسا تم فى 27 محافظة، وتم تخطى كل الصعوبات الموجودة فى ذلك الحين، وزيادة الوعى بالعملية الانتخابية والتوعية بدور التنظيم النقابى واللجان النقابية فى خدمة العمال فى أماكن عملهم وفقا للقانون، خاصة بعد تحديث بيانات الجمعيات العمومية بتلك النقابات.

وأضاف الوزير أن التنظيم النقابى المصرى هو دائما حكم العدل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين مطالب العمال ومصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال، مقدما الشكر لأعضاء ذلك التنظيم بما يصب فى صالح زيادة الإنتاج وتحقيق الرضا لدى العمال، ومع رواج العملية الإنتاجية ينمو الاقتصاد الوطنى فى ظل مناخ عمل آمن.

واستمع الوزير لأفكار بعض المشروعات المقدمة من بعض العاملين العائدين من الخارج، واستفسر عن المشكلات التى واجهتهم فى التقدم على مشروعاتهم للجهاز، وكذلك أفكارهم عن وظائف القطاع الخاص ورغبته فى امتهان تلك المهن والتدريب عليها، وفرص التدريب التى تتيحها لهم مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما استمع الوزير لمشكلات العمل النقابى فى سوهاج، وتقديم الحلول اللازمة لمواجتها كما حددها القانون واللائحة التنفيذية له، مع التأكيد على أن العمل النقابى عمل بدون أجر لخدمة عملية الإنتاج وخدمة العمال وأصحاب العمل والوفاء بمطالبهم، ووجه بعمل ندوات توعية لمساعدة أبناء محافظة سوهاج وعقد مؤتمرات جماهيرية للتعريف بدور القوى العاملة واتحادات العمال ودورها فى خدمة العمال.

من جانبه رحب هشام أبو زيد مدير المديرية بالوزير والحضور، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعرس الانتخابات النقابية فى عام 2018، وتم تأسيس 70 لجنة نقابية، وتم الانتخاب على 60 لجنة منهم، وتتخذ فيهم المديرية كل الإجراءات القانونية لتأسيس النقابات وفقا لما نص عليه قانون التنظيمات النقابية.