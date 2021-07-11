«حماة الوطن» يحذر من صفحات مجهولة تستغل اسم الحزب لنشر أخبار كاذبة

حذر حزب حماة الوطن من وجود صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تستغل اسم الحزب لنشر أخبار مزيفة ومفبركة، من شأنها إثارة الفتن وزعزعة واستقرار المشهد السياسي والتناغم الحزبي. وأكد الحزب أن المصدر الوحيد للبيانات التى يصدرها الحزب هى الصفحة الرسمية للحزب، الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" https://www.facebook.com/homatelwatn1 وأشار إلى أنه يخلى مسئوليته من أى بيان أو خبر ينشر عنه أو من قياداته، يصدر من خارج الصفحة الرسمية للحزب. وأضاف الحزب أن أى بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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