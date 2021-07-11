/640052/مواعيد-حملة-بنك-مصر-الترويجية-في-الخانكة-اليوم
مواعيد حملة بنك مصر الترويجية يسأل عنها عملاء فروع بنك مصر والتي تقام حاليًا في منطقة الخانكة في الشارع الجديد ، مما جعل عملاء بنك مصر يسألون عن المواعيد .
دوت الخليج
مكان حملة بنك مصر الترويجية في الخانكة
تقام حاليًا حملة بنك مصر الترويجية و التي تحمل شعار "بنك مصر معاك في أي وقت في أي مكان"، نتواجد معكم اليوم الأحد الموافق 11 يوليو في الشارع الجديد- منطقة الخانكة .
مواعيد حملة بنك مصر الترويجية
مواعيد حملة بنك مصر الترويجية في الشارع الجديد- منطقة الخانكة من الساعة ١١صباحًا وحتى 7 مساءًا.
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