/640038/مرثا-محروس-عن-تغليظ-عقوبة-التحرش-يعيد-مكانة-المرأة-المصرية-ويحافظ-على-كيان-الأسرة-باكملها

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أثناء كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب للتعليق على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، قائلة:” اننا امام مشهدين الاول مظلم ظلام دامس في الفضاء الإلكتروني حيث منصات السوشيال ميديا التي تجد فيها المرأة ملاذ امن للتعبير عن غضبها وفضحها للجاني المتحرش حيث اننا امام مرض كاد ان ينهش من كيان الأسرة المصرية باعتبار المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان فوقفآ لآخر احصائيات اقرتها هيئة الأمم المتحدة ان سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الاقل مرة ان لم تكن اكثر.

واضافت النائبة مرثا محروس :” علي الجانب الآخر مشهد مضئ بكافة المجهودات التي انتبهت إليها الدولة المصرية للحد من هذا المرض بداية من عام ٢٠١٤ حيث تم اضافة لفظ التحرش الجنسي لأول مرة في المعجم القانوني، تلاها انشاء وحدة مكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية، أنشأ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي انتبهت اليها الدولة المصرية وتكاتفت حولها كل الجهات المختصة، كما ظهرت جهود المجلس القومي للمرأة في انشاء وحدات داخل الجامعات المصرية لكشف حالات الانتهاكات داخل الحرم الجامعي، وكذلك المبادرات التي تمت لنشر دول آمنة خالية من العنف ضد المرأة، ختاما بحالة التمكين التي تجلت داخل مجلس النواب”.

وأستطردت محروس:” لكن مابين المشهدين يبقى السؤال الي متي يظل هذا المرض يشوش على كل المجهودات التي تبذلها الدولة؟ متي سنحصل على التمكين الأمن؟، والإجابة كامنة داخل القانون باعتباره سلاح المستضعفين ووسيلة لكشف الخبيث واعادة المجتمع المصري للشكل الذي تربينا عليها من خصال الشهامة والرجولة والنخوة للحفاظ على كرامة المرأة المصرية”.

واعلنت النائبة مرثا محروس موافقتها على قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لاعادته مكانة المرأة المصرية والحفاظ على كيان الأسرة باكملها