/640039/كانت-بتغير-الأنبوبة-إصابة-ربة-منزل-بحروق-من-الدرجة-الأولى-في-المنصورة

أصيبت سيدة بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، اليوم الأحد، بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 80%، بعد اشتعال النيران فيه خلال تغير أنبوبة البوتاجاز.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل إصابة ربة منزل بحروق أثناء تغير أنبوبة البوتاجاز

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطه المنصورة، من مستشفى المنصور الدولى، بوصول المدعوة دينا ه ج 21 سنه ربه منزل ومقيمة بقريه برق العز التابعة لدائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجات الاولى والثانية بنسبه 80%، وبأماكن متفرقه بالجسم، ادعاء حادث عارض.

اقوال المصابة في محضر رسمي

وانتقل على الفور رجال مباحث المركز ضباط ، وبالفحص وسؤال والدتها المدعو امه محمد يونس 45 عامًا، ربه منزل، ومقيمة، بذات القرية، حيث قررت بأنها خلال قيام كلمتها باستبدال أسطوانة البوتاجاز بمنزل الزوجية فى القرية، واثناء قيامها بعمل اختبار بواسطه مصدر مشتعل، للتأكد من عدم وجود تسريب غاز، فوجئت باشتعال النيران والامساك بملابسها، ما احدث إصابتها ولم تتهم احد بالتسبب فى ذلك.

محضر الشرطة

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7668 سنه 2021 إدارة مركز المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.