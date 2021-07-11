/640040/اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-مباراة-سموحة-وبيراميدز-فى-كأس-مصر

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابعة مساء الخميس 5 أغسطس المقبل موعداً لإقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر باستاد السويس الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وواصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.

ويمتلك رمضان 30 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسيتواجد رمضان في قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر،الوسط: أحمد توفيق – إريك تراور،أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى،الهجوم: دودو الجباس.