اتحاد الكرة يعلن مواعيد آخر 6 جولات من الدوري الممتاز

ويرصد دوت الخليج واعيد اخر جولات:

غزل المحلة أمام فريق الإنتاج الحربي، وتقام علي استاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

تقام مباراة الاتحاد السكندري امام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً،يوم8/18علي استاد الأسكندرية.

تقام مباراة الأنتاج الحري أمام فريق الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم7/25 علي ستاد السلام.

تقام مخباراة النادي الأهلي امام فريق البنك الأهلي يوم7/22 في تمام الساعة السابعة مساءً، علي ستاد السلام

تقام مباراة وادي دجلة أمام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي من المقرر إقامتها يوم 22/23/8

ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء. ويتبقى للأهلي 6 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا.