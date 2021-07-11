محلية النواب تناقش طلب إحاطة نواب الغردقه في مخالفات لهيئة الأوقاف «صور وفيديو» 

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد عبد المقصود ،وكيل لجنه السياحة والطيران المدني بالبرلمان، والنائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر نتيجة مخالفة هيئة الأوقاف المصرية لبروتوكول التعاون الموقع بينها وبين المحافظة بغرض إنشاء مدينة صناعية لنقل الورش خارج المدينة، وذلك بإجراء مزاد علني على الورش، مما أدى إلى ارتفاع سعر الورشة إلى ما يقارب 900 ألف جنيه، بينما كان السعر التقديري من 100 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض لصالح الهيئة بسعر (5 جنيهات) للمتر المربع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم اللائحة الداخلية للمجلس وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،علي تقرير لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية المغاوري وأكثر من 50 نائبا فى ذات الموضوع مع إحالتها لمجلس الدولة. التعديلات الأساسية والمقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تضم 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال، ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

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