/640050/صحة-النواب-تناقش-طلبات-الإحاطة-بخصوص-الحجر-الصحي-بمطار-سوهاج

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم طلبات الاحاطة المقدمة من النائب أحمد محمد عبدالسلام صديق قورة، بشأن إعادة تشغيل اللجنة الطبية المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والسيارات في محافظة سوهاج، و إنشاء حجر صحى بمطار سوهاج، و ايضا طلب احاطة بشأن استخدام مستشفى أولاد يحيى التكاملي بمركز دار السلام محافظة سوهاج كمستشفى عزل للمصابين بحالات كورنا، جاء ذلك برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنة.

صحة النواب توصي بعمل زيارة ميدانية لمطار محافظة سوهاج

وأوضح الاستاذ علاء عيد مسؤول الحجر الصحي بمطار سوهاج فيما يخص نقل الجثامين انه لا توجد مشكلة في استقبال الجثامين من داخل مطار سوهاج لان المطار بالفعل استقبل في عام ٢٠١٩ العديد من الجثامين و اذا لم يصاحب الجثمان مرافق يتم وضع الجثمان بمستشفى سوهاج العام ، لكن هذه المشكلة تخص شركات الطيران لان هناك دول لا تتعامل معاها الشركات في نقل الجثامين.

وأوصى الدكتور اشرف حاتم بأن يقوم النائب أحمد محمد بعمل زيارة ميدانية لمطار محافظة سوهاج وتقديم تقرير الي اللجنة عن الوضع الصحي هناك وخاصة فيما يخص استقبال الجثامين بالمحافظة.

كما اوصت اللجنة بضرورة زيادة لجان الاعاقة الصحية والنفسية داخل اللجنة الطبية المختصة.