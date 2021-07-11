إيهاب منصور يطالب الحكومة بضرورة تنظيم برامج توعية ومبادرات تثقيفية لمكافحة التحرش«صور»

/640051/إيهاب-منصور-يطالب-الحكومة-بضرورة-تنظيم-برامج-توعية-ومبادرات-تثقيفية-لمكافحة-التحرشصور

دعا النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، في كلمته بالجسلة العامة لمجلس النواب اليوم، الحكومة لتبنى برامج توعية لمكافحة التحرش، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة بل بالأطفال وذوى الإعاقة أيضا.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب إيهاب منصور بشأن تعديل العقوبات قانون التحرش

قانون العقوبات

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مناقشة المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ العقوبات، على ضرورة ضمان سرية بيانات المُبلغ.

تعديل عقوبات قانون التحرش

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، في هذا السياق، إلى مواد الدستور رقم ١١ التي تنص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة رقم ٥٩ من الدستور التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل انسان".

مواجهة التحرش

وكان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد شارك قبل أيام في تنظيم برنامج توعية للأطفال في مركز شباب العمرانية ضد خطر التحرش والإيذاء، بالاشتراك مع "مؤسسة اصنع حلمك للتنمية المجتمعية"، و"فريق حماية".

وتم خلال هذ الفعالية استخدام برنامج متخصص يستعين ابلأغاني والدراما ووسائل الايضاح لتعليم وتوعية الطفل بقيمته وقيمة جسمه وأهمية حماية نفسه من أي إيذاء وأنه من حقه يتكلم ويقول لا، لو أي حد كسر خصوصيته"، وإزاء ترحيب أهالي الأطفال بهذه الفعالية ومطالبتهم بتكرارها، وعد النائب إيهاب منصور بتنظيم المزيد من هذه الفعاليات مستقبلا.