بسام راضى: الرئيس السيسى يشدد على ضرورة تطوير الصناعات الغذائية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرى التموين على مصيلحى والزراعة السيد القصير بحث بشكل رئيسى المخزون الاستراتيجى الخاص بالسلع والمنتجات الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء خاصة مع قرب العيد الأضحى المبارك.





وأضاف راضى -فى مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز اليوم الأحد- أن الجزء الثانى من الاجتماع ناقش فيه الرئيس السيسى ضرورة تطوير الصناعات الغذائية الوطنية على مستوى الجمهورية وإعادة تحديث وهيكلة الشركات وعلى رأسها شركتى قها وإدفينا لما لهما من شهرة فى السوق المصرى وإعادة إرجاعهما لسابق عهدهما لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع أنه تم أيضا تم مناقشة التعاون مع كل من إندونيسيا وماليزيا فى إنتاج زيت النخيل نظرا لزيادة الطلب عليه فى العالم نظرا لأهميته فى الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن مصر تستورد منه بشكل كبير مما يزيد تكلفة الاستيراد بالعملة الصعبة.

وأوضح أن هناك حاليا مشروع طموح بالتعاون مع الدولتين بحيث يكون هناك منطقة لوجيستية ومصنع لتصنيع زيت النخيل بعد استيراد المادة الخام وتكريرها وإنتاجها وتوزيعها هنا مع إمكانية تصدير الفائض.

وأشار راضى إلى أنه تم مناقشة أيضا المنظومة الوطنية لإنتاج البذور المتطورة حاليا حيث أن دول العالم تتجه إلى تطوير الإنتاج الزراعى بشكل سريع جدا ومتطور ومن ضمن التطوير انتقاء البذور عالية الإنتاجية من حيث الكمية والإنتاج الجيد لمضاعفة إنتاجية الأفدنة.

وأكد أن هذا التخطيط يتواكب مع اتجاه الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعى وهناك خطة قومية لإضافة رقعة زراعية كبيرة فى مصر حيث جارى إضافة 2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وفى سيناء ليصب كل هذا فى منظومة الإنتاج الزراعى.

وأشار راضى إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسى بأن يكون هناك توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية لإحداث نقلة صناعية فى مصر.