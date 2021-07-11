إحياء الجذور.. زيارة إلى مكتبة الإسكندرية ضمن مباردة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وتفقد الوفد أقسام المكتبة المختلفة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل لكل قسم خاصة الجزء الخاص بمتحف المخطوطات ومتحف الآثار. وتضمنت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات. وأبدى الوفد سعادته بتلك الزيارة لما تمثله مدينة الإسكندرية لهم من قيمة كبيرة خاصة أنها المدينة التى عاش فيها أجدادهم. يذكر أن الزيارة جاءت ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "إحياء الجذور.. NOSTOS"، فى القمة الثلاثية بنيقوسيا فى نوفمبر 2017. ونفذت النسخة الأولى للمبادرة فى إبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر وقبرص واليونان"، بمحافظة الإسكندرية، وشملت العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليونانى والقبرصى والذى ضم 250 فردًا.

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