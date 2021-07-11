صحة النواب توصى بإنشاء عيادات متخصصة لمرضى السكر

جدة - نرمين السيد - واستعرض النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طلب الإحاطة، مؤكدا على المعاناة التى يعانيها مرضى السكر الذين تتفاقم حالتهم وتصل إلى "القدم السكرى" ويتعرضون للبتر، وعددهم يتجاوز المليون، مطالبا بتكثيف التوعية للمواطنين حتى لا يصابوا بمرض السكر، وتوعية المرضى بأفضل أساليب العلاج، ورعايتهم.

وقال الخولى، إن هناك مؤشرات من مؤسسات صحية دولية تشير إلى أن مصر مرشحة أن تكون المركز الثانى فى الإصابة بمرض السكر، وذلك مؤشر خطير، وطالب بتوفير كل سبل الرعاية والتوعية لمرضى القدم السكرى والذين يتعرضون للبتر، وتوفير الأطراف الصناعية.

من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد: "مرضى القدم السكرى عددهم يزيد على 2 مليون مريض"، لافتة إلى زيادة كمية حالات الإعاقة التى تنتج عن البتر لمرضى القدم السكرى، مطالبة بتوفير عيادة متخصصة لمرضى القدم السكرى.

وأضافت أنه لا بد من الاهتمام بهؤلاء المرضى لتقليل تكلفة الدواء، وأيضاً للتخفيف من عدد المعاقين نتيجة بتر الأعضاء، وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتوفير عيادة خاصة بمرضى القدم السكرى فى المستشفيات العامة والتأمين الصحى.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، إن العلاج لابد أن يكون قبل الوصول لمرحلة القدم السكرى، ولابد من وجود مراكز للتوعية، ووضع خطة من وزارة الصحة، وكذلك وجود إدارات متخصصة ونوعية فى وزارة الصحة لهذا التخصص، تستفيد من وجود معهد سكر،

وأشار الدكتور عبدالمنعم شهاب، أمين سر اللجنة، إلى أهمية مبادرة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاكتشاف المبكر لمرض السكر، وإصدار توصية بتوفير عيادة للاكتشاف المبكر لمرض السكر، وذلك سيساعد فى سرعة العلاج وعدم تفاقم الحالات وتوفير أموال طائلة على الدولة.

بدوره، قال الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة: "مشكلة انتشار مرض السكر فى المنطقة العربية مأساة حقيقية، هذا المرض متوغل، وفى بعض الدول فى العالم هناك دراسات تشير إلى أن 85% من الإصابة بالقدم السكرى نتيجة قيام المريض بقص الظوافر بشكل خاطئ، وأقروا طرق للعلاج قد تكون خيال، ولكن علينا أن نستفيد من هذه التجارب".

وأشار إلى أهمية وجود عيادة تشخص بشكل مبكر، وعيادة متوازية تبدأ بعد سن الأربعين، من تشخصوا بالفعل يذهبوا لهذه العيادة.

وقال ممثل وزارة الصحة، إن مبادرة الكشف المبكر على مرضى السكر ضمن حملة "100 مليون صحة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتم اكتشاف العديد من الحالات، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة لمرضى السكر يتخطى مليار جنيه، وتوجد عيادات لمتابعة مرضى السكر، بالإضافة لمضاعفات المرض فى الأقسام الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد معهد السكر: "السكر العالى يسبب الاختلال العصبى، وقد يؤدى لجروح، والوضع قبل سبتمبر 2020 شئ، وبعده شئ آخر، حيث إنه قبل مبادرة الرئيس كان عدد الحالات 12 حالة قسطرة، وارتفعت إلى 90 حالة شهريا، مما أدى إلى منع وتخفيض البتر من 50 حالة إلى 8 حالات شهريا، وكان هناك قرار من الوزارة بصرف علاج السكر لمدة ثلاثة أشهر، بسبب جائحة كورونا، وذلك قلل تردد المرضى، وحماياتهم من الإصابة بكورونا".