جاء ذلك، خلال إجراء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة، لليوم الثانى على التوالى، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة بشأن تولى المناصب القيادية بالمحليات على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم الأحد، إن المقابلات الشخصية سوف تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة، قد حرصوا فى اليوم الثانى للمقابلات على مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تطوير وتحسين الأداء والارتقاء به داخل المحليات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن جميع المتقدمين الذين سيتم اجراء مقابلات لهم، اجتازوا عددا من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والحاسب الآلى والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر فى اقتراحات التطوير والتى تقدموا بها، وكذلك تقييم الملفات وفقا للتاريخ الوظيفى.
شارك فى المقابلات الشخصية، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، والمهندس حسين مهيدات، أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة.
جدير بالذكر أن الوزارة، قد أعلنت عن مسابقة تولى المناصب القيادية بالمحليات، طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020، لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأيضا طبقا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعراوى: حريصون على اختيار أفضل المناصب القيادية بالمحليات لدفع عجلة التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.