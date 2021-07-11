برلمانية تطالب بتنظيم حملة للتوعية بتعديلات قانون التحرش

جدة - نرمين السيد - أشادت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية ومن ثم تغليظ عقوبته إلا أنها تساءلت فى الوقت نفسه عن آليات تطبيق هذا القانون.





وطالبت النائبة مها عبدالناصر، فى تعليقها على مشروع القانون الذى ناقشه مجلس النواب، اليوم الأحد، وزارة الداخلية بعمل دورات تدريبية لأمناء الشرطة فى الأقسام للعمل على إنفاذ هذا القانون على أكمل وجه، وتوجهت بنفس الطلب لوزارة العدل لعلم دورات تدريبة للعاملين فى النيابة والقضاة حتى يستطيعوا تنفيذ القانون بأفضل صورة ممكنة. وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حملة إعلامية واسعة للتوعية بالقانون فور إقراره حتى يعلم الجميع العقوبات التى ستواجه كل من تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل البشع. وشددت أخيرا على ضرورة تطبيق القانون على أماكن العمل والجامعات نظرا لما يحدث من بعض الرؤساء وطاقم الجامعة ضد مرؤسيهم أو ضد طالبات الجامعة.

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