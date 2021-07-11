ضمن مبادرة حياة كريمة .. سعفان يسلم 60 عقد عمل لذوى الهمم بسوهاج

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، وطارق الفقى محافظ سوهاج، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الأحد، 60 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفرتها لهم مديرية القوى العاملة بالمحافظة عن طريق مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص والاستثمارى.





واطمأن الوزير على أن هذه العقود مستوفية للإجراءات القانونية وتضمن لهم حقوقهم وأنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر فى التأمينات الاجتماعية، وكلف الوزير مدير المديرية بمتابعتهم بعد التشغيل وضرورة استيفاء كافة المنشآت لقانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وقال إن ذلك يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بهذه الفئة، مشددا على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع أبناؤها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خصوصًا بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كل الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة.

ووعد الوزير ببذل مزيد من الاهتمام بذوى القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كى يكونوا لبنة صالحة فى بناء الاقتصاد القومى ورفع شأن الدولة المصرية.

ومن جانبه، ذكر الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، أن المديرية استطاعت خلال العام الحالى تشغيل 5.913 شاباً فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى منهم 278 من ذوى الهمم والعزيمة، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بالتفتيش على جميع المنشآت التى يعمل بها 20 عاملا فأكثر طبقا للقانون لاستيفاء نسبة الـ 5% والتأكد من خفض ساعات العمل لذوى الهمم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.