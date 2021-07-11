وزير السياحة: قاعتا عرض ”الملك توت” بالمتحف الكبير الأجمل في العالم  

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من الافتتاحات الأثرية التي تمت منذ أزمة فيروس كورونا والتي من بينها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 متاحف في نفس اليوم في 3 محافظات وهم متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق، بالإضافة إلى افتتاح الرئيس لقصر البارون امبان بمصر الجديدة.

وجاء ذلك خلال مشاركته صباح اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمجلة "الأهرام الاقتصادي" في نسخته الخامسة بعنوان " التنمية المستدامة والتحول الرقمي... الفرص والتحديات" والذي عُقد بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والكاتب الكبير عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

كما أشار إلى قيام رئيس الوزراء بافتتاح أول متحف للآثار في مدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك افتتاحه لهرم زوسر أول بناء حجري في العالم بعد الانتهاء من أعمال ترميمه التي استمرت ١٤ عاما.

وأوضح الوزير إلى أن افتتاح متحفي الغردقة وشرم الشيخ جاء في إطار سياسة الدولة نحو دمج وربط منتج السياحة الثقافية بالشاطئية.

واستكمل حديثه عن الافتتاحات قائلًا أنه تم افتتاح مسجد الفتح الأثري في عابدين بالقاهرة، والمعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بالإسكندرية، بالإضافة على أنه تم افتتاح أول مطعم سياحي في منطقة أهرامات الجيزة وأول حافلة كهربائية بها، وافتتاح جامع اغورمي وقلعة شالي بواحة سيوة والتي تم اضافتها الأسبوع الماضي على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما.

وأضاف أنه تم أيضًا افتتاح مسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتم انتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحديث وتطوير أنظمة الإضاءة بشارع المعز، وافتتاح معبد إيزيس بأسوان، وافتتاح وتطوير 3 مواقع على مسار العائلة المقدسة في ظل مشروع "إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة" هم موقع سمنود بمحافظة الغربية في شهر يناير ٢٠٢١، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وموقع كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهم وجاري العمل في منطقة شجرة مريم تمهيدا لافتتاحها قريبا.

كما أوضح أنه تم افتتاح متحفين للآثار المصرية بالصالتين 2 و3 بمطار القاهرة الدولي تشجيعا للحركة السياحية وكعنصر جذب جديد وخدمة مميزة للمسافرين الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية والأثرية.

ولفت الدكتور خالد العناني أيضًا إلى افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بعد استقباله للمومياوات الملكية وتطوير بحيرة عين الصيرة، مشيرا إلى أنه وصل عدد الزائرين بالمتحف إلى ١٠ آلاف زائر من المصريين يوميًا وهو ما لا يقدر بثمن لأن ذلك يعكس مدى وعى وارتباط الأطفال والشباب والمصريين جميعا بتاريخ بلدهم.

وعن الاكتشافات الأثرية، أشار الوزير إلى أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام السابقة وكان أكبرها اكتشاف أكثر من ١٠٠ تابوت خشبي بسقارة والذي تم الإعلان عنه في فبراير ٢٠٢٠ في مؤتمر صحفي ضخم حضره أكثر من ٤٠٠ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الاكتشافات الاثرية المصرية تحظي باهتمام العالم حيث إنه خلال الثلاث سنوات الماضية حصدت الاكتشافات الاثرية المصرية بسقارة على أفضل ١٠ اكتشافات في العالم.

وعن المتحف المصري الكبير، أوضح الوزير أن الأعمال الجارية بهذا الصرح العظيم تسير به على قدم وساق وفقًا للتوقيتات المحددة، مؤكدا على أن قاعتي عرض الملك توت عنخ آمون سوف تكون من أجمل قاعات العرض في العالم.

وأضاف أن تحديد موعد الافتتاح لن يكون مرتبطًا بمصر فقط إنما سيكون مرتبطًا بالحالة الصحية في العالم بأكمله حتى يتسنى اختيار التوقيت المناسب للجميع، حيث سيتم دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم لهذا الحدث، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في العالم.

وعن حدث نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، أشار الوزير إلى أنه تم العمل على هذا الحدث أكثر من عام ونصف، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن هناك مبالغ ضخمة يتم دفعها للحملات الترويجية لمصر إلا أن حدث موكب المومياوات الملكية كان يعتبر أقل حملة ترويجية لمصر من حيث التكلفة والأكثر فعالية.

وأوضح الوزير أن هذا الحدث دخل وشاهده كل بيت في العالم من خلال تغطية كافة وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية والإخبارية في كل دول العالم، لافتًا إلى أن العالم أجمع تحدث عن هذا الحدث الذي سلط الضوء على الجمهورية الجديدة وأبرز معالم القاهرة وميدان التحرير ورونقه الرائع بعد تطويره، وأكد الوزير على أن هذا الحدث دلل على إجلال وتقدير مصر واحترامها لملوك مصر العظماء ولتاريخها وحضارتها العريقة.

وأكد الوزير على أن هذا الحدث رفع روح الانتماء والوعي لدى المصريين والشباب الذين اجتمعوا جميعا على قلب واحد في هذا الحدث.

وجدير بالذكر أن مؤتمر مجلة "الأهرام الاقتصادي" يعتبر من المحافل السنوية التي يجتمع فيها كبار المسئولين وصناع القرار مع الخبراء ورجال الصناعة والإنتاج والمال والأعمال والبنوك والتكنولوجيا في مناقشات جادة ومداولات مفتوحة للرؤى المختلفة.

وسيناقش المؤتمر في نسخته الحالية على مدى 5 جلسات قطاعية متخصصة العديد من الموضوعات المهمة التي تخرج بتوصيات تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحالي، تشمل هذه الجلسات القطاع المصرفي وتعميق الصناعة، وتنمية مستدامة وانطلاق للصادرات، والتطوير العقاري من المحلية إلى الإقليمية، والسياحة وعبور تداعيات الأزمات، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

ومن المقرر أن تشارك غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في أحد جلسات المؤتمر التي ستعقد على مدى اليوم.