الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 6 أشهر  



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصيلة الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمترددين على وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن عدد المترددين خلال هذه الفترة بلغ 270 ألف متردد من المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وذلك على العيادات في مختلف التخصصات الطبية بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في بيان لها حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمنتفعين من خلال مراكزها ووحداتها الصحية بمحافظة الأقصر، أن الخدمات تقدم بأعلى معايير الجودة العالمية داخل 36 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر حتى الآن، ومن المقرر أن يصلوا إلى 59 وحدة ومركز طب أسرة تقدم كافة خدمات الرعاية الأولية، وتغطي كافة مناحي محافظة الأقصر، وذلك مع الإطلاق الرسمي للمنظومة بالأقصر قريبًا.

وتابع بيان الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى منتصف العام الحالي، شملت 111 ألف خدمة طبية بعيادات طب الأسرة، 53 ألف خدمة طبية من خلال عيادات الأسنان، بالإضافة إلى 24.5 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات تنظيم الأسرة والباطنة والنساء والأطفال والعظام داخل الوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، هذا إلى جانب 58 ألف فحوصات معملية وتشخيصية، 23.5 ألف متردد على عيادات الطوارئ بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالأقصر.