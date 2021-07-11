السيسي يصدق على 20 قانونا جديدا 



صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 20 قانونا جديدا، كالتالي:

- قانون رقم 76 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها مليار وسبعمائة وستة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه.

- قانون رقم 77 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا واربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه.

- قانون رقم 78 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة الف جنيه.

- قانون رقم 79 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها ستة مليارات وثمانمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون الف جنيه.

- قانون رقم 80 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وثلاثة وخمسون مليارا وستة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيه.

- قانون رقم 81 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها ثمانية مليارات واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واربعون الف جنيه.

- قانون رقم 82 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها ثمانمائة واربعة وسبعون مليونا وخمسمائة الف جنيه.

- قانون رقم 83 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها ستة واربعون مليونا وتسعة وخمسون الف جنيه.

- قانون رقم 84 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وسبعة وستون مليونا واربعمائة وواحد واربعون الف جنيه.

- قانون رقم 85 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة إجمالية قدرها مائة وثمانية وستون مليونا ومائة وتسعة عشر الف جنيه.

- القانون رقم 96 لسنة 2021 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2021 - 2022.

- قانون رقم 97 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021-2022.

- قانون رقم 98 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021- 2022.

- قانون رقم 99 لسنة 2021 بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2021- 2022.

- قانون رقم 100 لسنة 2021- بربط موازنة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021- 2022.

- قانون رقم 1001 لسنة 2021 بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021- 2022.

- قانون رقم 102 لسنة2021 بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق.

- قانون رقم 103 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع.

- قانون رقم 104 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

- قانون رقم 105 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022.

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