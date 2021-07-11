القوي العاملة:بدء صرف الدفعتين 6 و7 لإعانة العاملين بقطاع السياحة 

بدأ صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة اليوم الأحد، صرف الدفعتين السادسة والسابعة من الدفعات المخصصة للعاملين بالمنشات والمشروعات السياحية بمختلف انشطتها للتخفيف من آثار أزمة كورونا على تلك المشروعات والعاملين بها، وقامت عدد من المنشآت بصرف الدفعتين لصالح العاملين بها وخاطب اتحاد الغرف السياحية الغرف الخمس لسرعة إخطار باقي المنشآت المستحقة لتقوم بالصرف.

جدير بالذكر أنه فور اندلاع ازمة فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة وصدور قرار رئيس الوزراء بصرف اعانات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين المتضررين من تداعيات ازمة فيروس كورونا، وبدأ اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف وبالتنسيق مع الغرف السياحية الخمس وإخطارهم بالاوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على دعم الصندوق وتلقي طلبات الحصول على تلك الإعانة والتواصل مع وزارة القوى العاملة تمهيدا للصرف وهو ما تم في الدفعات السابقة.

وفيما يخص الدفعتين السادسة والسابعة من الاعانة، قال اتحاد الغرف السياحية في بيان له اليوم، إنه تلقى نحو ٢٠٠٠ طلب حصول على الاعانة تم رفعها إلى الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة والذي وافق عليها جميعا، وتتواصل حاليا عمليات الصرف للمستحقين، فيما تبقى بعض الطلبات التي لم تستوف أوراقها وخاطب اتحاد الغرف السياحية أصحاب هذه الطلبات لاستكمال أوراقهم للحصول على الإعانة المقررة.