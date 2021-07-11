/640056/منتخب-اليد-يخسر-أمام-ألمانيا-في-أخر-مباريات-البطولة

خسر المنتخب الأول لرجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، أمام منافسه منتخب ألمانيا، ضمن منافسات المنتخب الوطني في فعاليات بطولة ألمانيا الدولية الودية، والتي تقام ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، ويعرض دوت الخليج تفاصيل وأحداث المباراة:

نتيجة مباراة منخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة ألمانيا أمام صاحب الأرض

انتهت مباراة منتخب مصر لكرة اليد (رجال)، أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 29/27، ضمن منافسات المباراة الأخيرة من بطولة ألمانيا الدولية الودية، والتي تقام لاستعدادات المنتخبات للمشاركة في أولمبيات طوكيو 2021، والتي تنطلق يوم 23 يوليو.

استطاع منتخب ألمانيا لكرة اليد تحقيق الفوز في الشوط الأول من المباراة، حيث انتهى بنتيجة 12/10 لصالح منتخب ألمانيا، ثم تمكن لاعبي المنتخب الألماني من الحفاظ على التقدم الذي حققوه خلال الشوط الأول.

منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على منتخب البرازيل

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباريات بطولة ألمانيا الودية، ضمن استعدادا للمشاركه في أولمبيات طوكيو 2021، والتقى منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب البرازيل، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 25/32.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لكرة اليد العديد من النجوم المميزين في عالم كرة اليد، ويأتي على راسهم علي زين، الذي انتقل إلى فريق برشلونة مؤخرا، قادما من فريق الشارقة الإمارتي، ويعد علي زين من أبرز لاعبي السلة في الفترة الحالية، كما تضم القائمة أيضا أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.