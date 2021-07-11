عائشة بن أحمد تجمع بين الأبيض والأسود في فيلم «ريتسا»

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دوت الخليج يكشف دور عائشة بن أحمد في ريتسا

تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

تفاصيل فيلم ريتسا

من المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

عائشة بن أحمد عن مسلسل لعبة نيوتن: نقلة مهمة في مشواري الفني

وكانت قد تألقت عائشة بن أحمد في مسلسل “لعبة نيوتن” مع الفنانة الكبيرة منى ذكي ليكون من أفضل المسلالات التي تم عرضها في موسم الرمضاني المنقضي.

وقالت عائشة بن أحمد عن مشاركتها في لعبة نيوتن: “مشاركتي في هذا المسلسل أعتبرها خطوة مهمة في مشواري الفني في مصر، فهو عمل أفتخر به، وتشرفت بالعمل فيه مع نخبة كبيرة من النجوم، وفي رأيي أنه عمل متكامل، فالسيناريو رائع، ودوري جديد ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل، ومنسجم مع طريقة اختياري للأدوار في ألا تكون عشوائية، إضافة إلى أن المخرج له رؤية فنية واضحة لكل الشخصيات المشاركة في العمل، فجميع الفنانين المشاركين في العمل شخصياتهم مهمة ومحورية”.

“لعبة نيوتن” من بطولة منى ذكي والفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.