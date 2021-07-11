/640059/حالة-من-الغضب-وقرارات-صارمة-من-مختار-مختار-بسبب-مباريات-الأهلي

أكد محمود عبد الحكيم، لاعب المصري البورسعيدي وبتروجيت الأسبق، أن مختار مختار بعيد كل البعد عن ما يُثار ضده بأنه يقوم بتفويت المباريات أمام الأهلي، في الفترة السابقة والحالية في وسائل اإعلام المختلفة.

ويرصد دوت الخليج تصريحت عبد الحكيم لاعب المصري، وبتروجيت الأسبق، حول ما انتشر في الفترة السابقة حول مختار مختار.

وقال عبد الحكيم في تصريحات ببرنامج "بي أون تايم"، عبر شاشة "أون تايم سبورت": "الحديث عن نغمة تفويت المدربين لصالح الأهلي أو الزمالك ليس واقعيا".

خصم بسبب مباراة الأهلي

وتابع: "كابتن مختار مختار كان يخصم منا مستحقاتنا في مباريات الأهلي فقط، وكان يظل في حالة من الضغط العصبي الشديد قبل أسبوع من مواجهة الأحمر، وكان يعاقبنا في هذه المباراة عن أي مباراة أخرى".

وواصل: "مختار مختار كان يقول لنا الناس تقول عني إنني أقوم بالتفويت للأهلي، وكان يظهر في حالة عصبية شديدة، رغم أنه من أنظف المدربين في مصر".

واختتم: "تصريح محمد عبد الجليل (المدير الفني لنادي مصر المقاصة) ليس خاطئًا بالعكس هذا أمر يحسب له، ولكن لأنه كان يلعب فى الأهلى تم أخذ التصريح عليه، ربما لو كان ينتمي لناد أخر لم يكن أخذ هذه الضجة".

موعد مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الفيومي.

وتقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز بسبب إرتباطات الفريق الأحمر قاريا، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

حكم مباراة الأهلي والمقاصة

ويدير محمود عاشور الحكم الدولي المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز ، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما يأتي محمد الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وعاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو، وهو ذات الحكم الذي تولي مسئولية مواجهة الزمالك والمقاصة.