/640061/اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-مباراة-الزمالك-وأسوان-في-كأس-مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الفريق الأول بنادي الزمالك مع أسوان بنصف نهائي كأس مصر، وحدد اتحاد الكرة يوم الإثنين ٩ أغسطس موعدا للقاء الذي يقام على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على مصر المقاصة في الدور ربع النهائي.

طبيب الزمالك

ومن ناحيه اخر أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

فيما بعد مرور 27 جولة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم المحلي الحالي 2020-2021، يسير الزمالك بخطى ثابتة نحو اقتناص الدرع.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر لقاءين .

وشهدت مباريات الزمالك عدة انتصارات بأهداف قاتلة، أو حتى في الدقائق الأخيرة، لتحسم الثلاث نقاط للفارس الأبيض.

أول تلك الأهداف من نصيب إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بالجولة السابعة عندما سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية حسمت الانتصار للفريق المتصدر.