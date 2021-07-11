/640064/صلاح-عبدالله-يشيد-بمسلسل-ليه-لأ-2--أجبرني-على-متابعته

أعرب الفنان صلاح عبدالله عن رأيه في الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” الذي تخوض بطولته الفنانة منة شلبي بعد اعتذار الفنانة أمينة خليل بسبب انشغالها بمسلسلها الرمضاني “خلي بالك من زيزي”

دوت الخليج يكشف رأي صلاح عبدالله في مسلسل ليه لأ2

كتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيدا بمسلسل ليه لأ2: “سألت نفسي هو ينفع أقول رأيي كمشاهد في عمل فني أجبرني على متابعته، بتركيز والتفاعل معاه قوي؟!، قالتلي آه ينفع ليه لأ”.

وتابع حديثه موضحا: “قلتلها أيوه ليه لأ، إيه الفكرة دي وإيه الإخراج دا، وإيه التمثيل دا، وإيه الأطفال دول، وإيه منة شلبي، دي ومش هقول إيه الإنتاج دا، عشان ماحدش يقول بتطبل عشان يشغلني، ولو حد أصر هقوله آه ليه لأ.. وبجد بجد شكرًا يا ليه لأ".

تفاصيل مسلسل ليه لأ2

تدور أحداث مسلسل "ليه لا 2" حول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل، وهو من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

فكرة مسلسل ليه لأ تتحول للتنفيذ في الواقع

استطاعت قصة مسلسل ليه لأ 2 في الوصول لهدفها الأساسي وهو تشجيع المشاهد على كفالة الأطفال التي تملأ دور الرعاية كما يمكن للمرأة التي تخطت حاجز الزواج تبني طفل دون الخوف من نظرة المجتمع الذي يقصر التبني على المتزوجين الذيين يعانوا من مشكلة ما في الخلفة.

فكشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020، هو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، وأرجعت الوزارة الزيادة غير المسبوقة إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.

ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطى الـ 2500 طلب.