وزير القوى العاملة يتبادل الدروع مع محافظ سوهاج

جدة - نرمين السيد - استقبل طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى إطار جولته الميدانية للمحافظات، حيث تم تفقد مركز التدريب المهنى بحى الكوثر، وعقد اجتماعا بمجموعة من المستثمرين بمقر الغرفة التجارية، وعقد جلسة حوارية مع التنظيم النقابى، وسلم عقود عمل لذوى الهمم والعزيمة من أبناء المحافظة.





وتبادل الوزير والمحافظ الدروع، تعبيرًا عن التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة فى كافة الأعمال التى تقوم بها فى خدمة أبناء المحافظة. كما أهدى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج، درع الاتحاد، لوزير القوى العاملة والمحافظ، تقديرًا منه للدور الريادى الذى قامت به الوزارة فى تنظيم العمل النقابى فى مصر، وإرساء حقوق العمال والحفاظ عليها. وفى ختام الجولة أهدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية درع الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، لوزير القوى العاملة، والمحافظ، ومدير مديرية القوى العاملة، تقديرًا منه بالدور الذى تقوم به الوزارة والمحافظة فى الحفاظ على العلاقة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد.

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