الإمام الأكبر: الأزهر الشريف منفتح للتعاون مع الهيئات العلمية والدينية

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر الشريف منفتح للتعاون مع الهيئات العلمية والدينية فى المجر وتدريب الأئمة المسلمين على التعامل مع القضايا المعاصرة، كالاندماج الإيجابى فى المجتمع وقبول الآخر ومكافحة التطرف، وغيرها من القضايا التى تسهم فى ترسيخ قيم التسامح والسلام العالمى.





وأعرب الإمام الأكبر، خلال لقائه، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، السفير محمد الشناوى سفير مصر الجديد لدى المجر - عن تمنياته للسفير المصرى بالتوفيق فى مهمته الجديدة، وأن يسهم فى دعم العلاقات بين مصر والمجر. ومن جانبه، أعرب السفير محمد الشناوى عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مشيدًا بما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى أسهمت فى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان، مؤكدًا أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التى ترسخ لقيم التسامح والسلام.

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