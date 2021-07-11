مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولو الوزارة والهيئة، الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز فى العديد من المشروعات.





وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى جولته بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، حيث اطلع على موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات التى يتم تنفيذها، والذى يضم مقر مجلس الوزراء ومبانى الوزارات، ومقرى مجلسى النواب والشيوخ، وكذا موقف عدد من المبانى الخدمية الواقعة فى نطاق الحى الحكومى، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الادارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وانتقل مدبولى إلى مشروع حديقة الشعب، حيث استمع من اللواء إيهاب الفار، إلى آخر مستجدات الأعمال بحديقة الشعب، ومعدلات التنفيذ بأعمال البنية التحتية التى بلغت نسباً متقدمة، وتمت الإشارة إلى أن الحديقة تضم مبانى خدمية فضلاً عن الممشى الرئيسى بطول 3.4 كم وعرض 12م، بالإضافة إلى مجمعات النافورات بإجمالى 64 نافورة، ومجمعات الكافيهات والمطاعم والبيت الزجاجى، والمسرح المكشوف على مساحة 335 ألف م2 بطاقة استيعابية 5 آلاف فرد.

ثم انتقلت الجولة إلى تفقد سير العمل فى تنفيذ المشروعات السكنية ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ 64 عمارة سكنية للاستخدام المختلط الذى يجمع السكنى والتجارى فى الحى السكنى الثالث، الذى تنفذه وزارة الإسكان، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن الإسكان المختلط فى الحى الثالث، يضم 2.560 وحدة سكنية، تقترب نسبة إنجازها متقدمة جدا، ومن المقرر اتمامها فى أكتوبر المقبل، ولفت الوزير إلى أن الحى السكنى الخامس يضم كذلك وحدات إسكان للاستخدام المختلط عددها 513 وحدة تجارى و211 مبنى سكنيا.

وتفقد رئيس الوزراء الحى السكنى الثالث R3، حيث عرض وزير الإسكان موقف تنفيذ هذا المشروع الذى يقام على مساحة 1016 فداناً، ويضم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، مشيرأً إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية، لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة، كما يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، لتصل نسبة الإنجاز الفعلية للحى السكنى الثالث لأكثر من 92%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال المتبقية فى أكتوبر المقبل.

وشملت الجولة تفقد فيلات ضمن منطقة الفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة، حيث أوضح وزير الإسكان أنها تشهد تنفيذ 27 فيلا وتاون هاوس، تضم 558 وحدة سكنية، وتصل نسبة الإنجاز إلى 91%، إلى جانب الفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الخامسة، والتى تشهد تنفيذ 211 فيلا وتاون هاوس، تضم 394 وحدة سكنية، تصل معدلات إنجازها إلى 91%.

كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الخدمات المرتبطة بالحى السكنى، وتضم أسواقًا تجارية، ودور الحضانة، ومجمعات المطاعم، وعددا من المدارس التى يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص.

وشرح اللواء ايهاب الفار، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية التى تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تفقد رئيس الوزراء الحيين السكنيين R1 وR2 مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تنفذها الهيئة بوجه عام، يصل إلى نحو 70 ألف وحدة سكنية، وشرح نسب تنفيذ كل منها، كما سرد عدد المبانى الخدمية فى الأحياء السكنية.

وفى نهاية الجولة، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ، حيث إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة التنفيذ.