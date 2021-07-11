مصطفي بكري يشيد بتعديلات النائب علاء عابد علي لائحة البرلمان «بداية مهمة»«صوروفيديو»

/640068/مصطفي-بكري-يشيد-بتعديلات-النائب-علاء-عابد-علي-لائحة-البرلمان-بداية-مهمةصوروفيديو

ثمن النائب مصطفي بكري ،عضو مجلس النواب، التعديلات التي أدخلها النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخاصة خفض تمثيل الاحزاب الي ثلاثة اعضاء داخل اللجنة العامة، مؤكدا أنها بداية مهمة فى مواجهة المغالاة فى وضع رقم محدد لتمثيل الاحزاب البرلمانية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب مصطفي بكري بشأت تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية

الإئتلافات البرلمانية

وأشار النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع رقم محدد لتكوين الإئتلافات البرلمانية داخل المجلس ،لافتا إلى المستقلين يمثلون 93 عضو مستقل بنسبة 14.6 % من البرلمان، مؤكدا عدم استطاعتهم لتكوين ائتلاف، لانه يتطلب 150 عضو بحسب اللائحة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك حياة برلماتنية الا بوجود الرأي والرأي الآخر.

اللائحة الداخلية للمجلس

وشدد النائب مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود حراك سياسي ووجود الرأي والرأي الآخر داخل مجلس النواب، مؤكد ان هذا فى مصلحة الوطن قبل أن يكون فى مصلحة المستقلين أو مصلحة حزب معين.

وطالب بكري بتخفيض العدد اللازم لتكوين الإئتلاف الي 50 عضو مما يساهم فى تشكيل أكثر من أئتلاف داخل المجلس ،كما طالب حزب مستقبل وطن بتبني تخفيض عدد الاعضاء اللازم لتشكيل أئتلاف برلماني .

جاء ذلك بعدما وافقت لجنة الشئون التشريعية من حيث المبدأ على جعل مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد هو أساس المناقشة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس و المقدمة من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاورى وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبً.