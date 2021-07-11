/640072/تشكيل-الأهلي-الرسمي-أمام-مصر-المقاصة-في-الدوري-الممتاز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري ، في اللقاء الذي يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وتقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز بسبب إرتباطات الفريق الأحمر قاريا، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء، ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي أمام الفريق الفيومي في المواجهة التي تنطلق بعد دقائق.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام مصر المقاصة بالدوري

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

طاقم حكام مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري الممتاز

ويدير محمود عاشور الحكم الدولي المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز ، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما يأتي محمد الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وعاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو، وهو ذات الحكم الذي تولي مسئولية مواجهة الزمالك والمقاصة. تشكيل المقاصة حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمد الدسوقي – أحمد مودي – أحمد صبيحة – فارس طارق.

خط الوسط: شيميلس بيكيلي – هشام محمد – سعيد الونش.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – باسم مرسي – عبدالله مجدي.

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية. خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن