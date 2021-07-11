/640073/حافلة-الأهلي-تصل-إلى-استاد-الجيش-بالسويس-لخوض-مباراة-المقاصة

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى استاد الجيش بالسويس منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، المؤجلة من الجولة 18، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل نزول اللاعبين وإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة، جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون. وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز” والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدف.

وتعد مباراة مصر المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري ، في اللقاء الذي يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم.

شكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.