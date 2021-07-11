/640075/علاء-عابد--تشكيل-لجنة-لتقصي-الحقائق-يكلف-المجلس-الكثير-وكان-لابد-من-ضوابط-لها-بتعديلات-اللائحة-فيديو-وصور

أكد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربيـ رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة لتقص الحقائق تكلف المجلس الكثير من الجهد والمستندات والتحركات بالإضافة إلى إثارة الرأي العام، مؤكدا ان اللجنة تقصي الحقائق تشكل لاثبات الإدانة وليس لاثبات الحقائق، وكان لابد من وجود ضوابط لهذه اللجنة.

جاءذلك أثناء مناقشة اللجنة التشريعية لمشروع القانون المقدم منه بشأن لائحة البرلمان

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب علاء عابد بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تعديلا اللائحة الداخلية لمجلس النواب

هذا وتضمن مشروع قانون النائب علاء عابد والممثل لأغلبية البرلمان من حزب مستقبل وطن، أربعة مواد رئيسية، وهي: المادة الأولى خصصها لاستبدال عدد من مواد اللائحة، والمادة الثانية خصصها لإضافة أحكام جديدة لبعض مواد اللائحة، والمادة الثالثة خصصها لحذف بعض مواد اللائحة، والمادة الرابعة هي مادة النشر.

تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية

(المادة الأولى)تضمنت تعديل بالاستبدال للمواد أرقام 8/ (الفقرة الرابعة) ، 10/ (الفقرتان الأولى والثانية) ، ١٢/ (الفقرة الثالثة)، ١٤، ٢٤ / ( الفقرة الأولى- البند ثالثاً)، ٣٩، ٤٢ ، ١٠٥/ ( الفقرة الأولى)، 175 ، 179، ٢٤١ ، ۲۷۳، ۲۷۷ ، 353، 354/ (الفقرة الأولى)، ٣٥٧/ (الفقرة الأولى البند ثانيا )، 360 / (الفقرة الأولى)، 361/ ( الفقرة الأولى)، ٣٦٥، ٢٧٢/ (الفقرة الثانية)، ۲۹۲/ ( الفقرة الثالثة)، 415/ الفقرة الثالثة) ، 417 ، ٤٢٨.

المواد أرقام 8/ ( الفقرة الرابعة)، 10/ ( الفقرتان الأولى والثانية)، ١٢/ ( الفقرة الثالثة)،14، وضعت تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة.

الضوابط تضم بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا ، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما ، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيـل فـي رئاسة جلسات المجلس (في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

يجوز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفي حال غياب رئيس المجلس يتـولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

مادة ٢٤/ ( الفقرة الأولى- البند ثالثا )، تم استبدال عبارة " ثلاثة مقاعـد أو أكثر" بعبارة "عشرة مقاعد أو أكثر" وهي النسبة اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في تشكيل اللجنة العامة، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب ضمن تشكيل اللجنة.