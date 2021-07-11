أشرف صبحي : الاستثمارالرياضي يهدف إلى تقديم خدمة متميزة وسريعة «صور»

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كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انتهاج الوزارة لنهج يعمل علي عدم الاعتماد الكلي علي الموازنة العام للدولة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي

وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين نعمل علي ادخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ليس من اجل تحقيق ارباح كبيرة ولكن من اجل تقديم خدمة متميزية وبأسرع وقت لشباب مصر في القري والنجوع وهو استمثار اقتصادي.

جائحة كورونا

واكد انه علي الرغم من جائحة كورنا التي تجتاح العالم اجمع الا انه تم تنفيذ اعمال لمنظومة الشبابية بأكثر من مليار و600 مليون جنية وتم تنفيذ اعمال في منظومة الرياضة، باكثر من 2 مليار جنية وهناك مرونة في العمل لصالح قطاعي الشباب و الرياضة.

الأنشطة الشبابية

واكد الوزير علي ان حجم الاعمال التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات بلغ اكثر من 16 مليار جنية وهذا امر لم يحدث من قبل هذا بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارة كانشطة شبابية والتي بلغت 50 مشروع باجمالي اكثر من 5 مليون جنية .

البطل الأوليمبي

واضاف الوزير بأن الوزارة قدمت دعما قدرة 216 مليون جنية لبرنامج الاعداد لبطل اولمبي وكان التمويل بامور من خارج الصندوق كما تم دعم 55 لاعب ممن وقع عليه الاختيار لانجاز ميدالية اولمبية باكثر من 60 مليون جنية مشيرا بان دعم الوزارة كان له مفعول كبير فيما تحقق من انجاز للتاهل الاولمبي للعديد من الابطال في الالعاب المختلفة.

كما اكد الوزير علي ان الفترة القادمة ستشهد انتخابات الاندية والاتحادات مشيرا الي انها ستجري في موعدها المقرر وفقا للقانون وعقب انتهاء الدورة الاولمبية