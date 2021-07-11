بعد إقرار تعديلات النائب علاء عابد بلائحة البرلمان..الأحزاب الحاصة علي 3مقاعد تمثل باللجنة العامة  

/640081/بعد-إقرار-تعديلات-النائب-علاء-عابد-بلائحة-البرلمانالأحزاب-الحاصة-علي-3مقاعد-تمثل-باللجنة-العامة

تضمنت تعديلات النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مادة 24(الفقرة الأول- البند ثالثا) بشأن تمثيل الأحزاب داخل اللجنة العامة حيث أصبح كل حزب حاصل علي 3مقاعد يحق له التمثيل بعد أن كانت 10مقاعد لكل حزب شرط للتمثيل باللجنة العامة حيث مادة 24 بالبند ثالثا نصت علي أن ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

تضمنت أيضا مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

مادة 42 تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

وتضمنت تعديلات النائب علاء عابد أيضا مادة 105(الفقرة الأول) أن يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلي الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.