/640087/إلغاء-النداء-بالاسم-وتشكيل-لجنة-تقصي-الحقائق-بـ60عضوا-بعد-إقرار-تعديلات-النائب-علاء-عابد-باللائحة

تضمنت تعديلات النائب علاء عد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بشأن لائحة البرلمان مادة 241 بأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة للمجلس تشكل لجنة تقصي الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدي اللجان النوعيةـو بناء علي اقتراح مقدم إلي رئيس المجلس من ستين عضوا علي الأقل.

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد علي خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاه التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين،إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.ويصدر تتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومدة عملها.

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بيم العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء علي اقتراح رئيس اللجنة كما تضمنت التعديلات مادة 173 في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس، حيث جاءات خلاصة هذه التعديلات بأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق أصبح ب60عضوا، وإلغاء التصويت نداء بالاسم في الأثر الرجعي.