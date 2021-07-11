شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة حلحلة الجمود مع الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير شكرى، اليوم الأحد،‬ مع نظيره الإسرائيلى يائير لابيد،⁩ على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل.

وكان وزير الخارجية قد بدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.