محافظ الفيوم يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التى يجرى تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وكمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومتدربة البرنامج الرئاسى (EPLP)، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمركزين.

وتناول الاجتماع استعراض المشروعات التى تشملها المبادرة بالقطاعين الخدمى والتنموى كمشروعات الرى والزراعة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والطرق وغيرها، وأعداد تلك المشروعات بالمركزين، كما تابع المحافظ آخر المستجدات بشأن ملف استرداد أراضى أملاك الدولة والتصالح فى بعض مخالفات البناء، والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية.

وشدد محافظ الفيوم على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، والعمل على تقليل الفجوة بين مسئولى الجهات القائمة بالتنفيذ.

وأكد ضرورة أن يكون كل رئيس وحدة محلية على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وسرعة الإبلاغ عن أى معوقات أو عقبات تعرقل عمليات التنفيذ، موجهاً مسئول ملف مبادرة "حياة كريمة " بإنشاء جروب على "الواتس آب" يشمل كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركزى إطسا ويوسف الصديق للمتابعة الفورية من خلالها.

وأوضح أن ملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مهم لدى القيادة السياسية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى خلل فى مراحل تنفيذ هذا الملف الحيوى لأنه يمس حياة المواطنين اليومية، لافتاً إلى أهمية سرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية، وتوظيف الميزة النسبية التى حصلت عليها المحافظة بضم قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال التطوير، جنباً إلى جنب مع الملفات المهمة كملف أراضى أملاك الدولة والتصالح والنظافة، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار إلى أن قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كانت تعانى منذ فترة من مشكلات مزمنة، موجهاً بالاستغلال الأمثل لهذه المبادرة لرفع هذه المعاناة عن أهالى تلك القرى وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاز كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة.

ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتاً إلى أن "سكن كريم" مثلها مثل "تكافل وكرامة" و"بطاقات التموين" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، استعرض نائب محافظ الفيوم، بعض المشروعات المهمة التى تنفذ بالمركزين، مشيراً إلى أنه من ضمن المحاور الأساسية التى سيتم تقييم المسئولين من خلالها، هو مستوى الإنجاز بملف مبادرة (حياة كريمة)، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارتى التخطيط والإسكان لخروج بعض مشروعات القرض الأوربى بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وإضافتها ضمن مبادرة (حياة كريمة)، موجهاً رؤساء الوحدات القروية بتوفير قطع أراضى بمساحة فدان بكل وحدة محلية، لعمل سوق أو موقف منظم بشكل حضارى عليها، مع حصر الاحتياجات بالنسبة لسيارات الأجرة لتدعيم خطوط النقل بالقرى، ومراجعة كافة المدافن الموجودة بالمركزين، وكذا التنسيق مع شركات المحمول لمراجعة الاحتياجات بالنسبة لشبكات المحمول.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم الاتفاق مع الأبنية التعليمية على أنماط المدارس التى ستنفذ داخل القرى الواقعة لنطاق عمل المبادرة سواء مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، ومتابعة تلك الأنماط من خلال رؤساء القرى.

وتابع أنه يتم مراجعة العمالة التى تعمل داخل المبادرة، بالتعاون مع القوى العاملة، للتأكد من أن العمالة التى تعمل بهذه المشروعات هى عمالة محلية من أبناء المحافظة، لافتاً إلى ضرورة تحقيق دخل لأبناء المنطقة أثناء مدة التشغيل والتنفيذ بجانب ما يحققه المشروع من تنمية، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وشركات المرافق للاسراع بمعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة بعض الأنشطة والمساحات المستهدفة لعمل مجمعات صناعية ومجمعات زراعية بالتعاون مع جهاز المشروعات وإدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وأكد ضرورة التوسع فى الندوات داخل المركزين، لتوعية المواطنين بأهمية الرى الحديث والتبطين، مع متابعة المقاولين أثناء رفع نواتج التطهير والتنسيق مع مديرية الري، مع رفع كافة مخلفات البناء، مطالباً بحصر كافة أراضى أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل فى عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية.