فى ثانى أيام امتحانات الثانوية.. وزير التعليم ينشر أسماء الغشاشين

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أسماء الحالات التى تم ضبطها متلبسة بالغش خلال ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة، عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة.





وأدى 255.353 ألف طالب وطالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالى 257 ألفا و145 طالبا طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك فى اليوم الثانى من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020-2021، داخل 2.201 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس "STEM" مادة مقاييس المفاهيم "اللغة الإنجليزية" بإجمالى 1.179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى" بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

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