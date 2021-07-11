الرئيس السيسى يصدق على عدد من القوانين بربط موازنات بعض الهيئات

جدة - نرمين السيد - كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 127 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2021 /2022. وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 128 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2021 /2022. ووقع الرئيس السيسى القانون 129 لسنة 2021 بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2021 /2022. كما وقع الرئيس السيسى أيضا على القانون رقم 130 لسنة 2021 بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2021 /2022. ووقع الرئيس السيسى القانون رقم 131 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 /2022. نشرت القوانين بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

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