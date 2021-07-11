الرئيس السيسى يوقع قانونى ربط موازنتى هيئة الأوقاف والمؤسسة العلاجية

جدة - نرمين السيد - كما وقع الرئيس السيسى على القانون رقم 115 لسنة 2021 بربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021 /2022. نشرت الجريدة الرسمية القانونين بعددها الصادر اليوم الأحد.

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