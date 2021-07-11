الرئيس السيسي يتابع الموقف مع الحكومة بالنسبة لمخزون السلع الاستراتيجية

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محمد سياف - ابو ظبي - تابع الرئيس السيسي اليوم الأحد الموقف مع الحكومة المصرية بالنسبة لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية من السلع التموينية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصلحي.

وطالب الرئيس السيسي الحكومة خلال الاجتماع بالاستمرارية في بذل مزيد من الجهد لتوفير السلع الغذائية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وطرحها خلال منافذ البيع سواء الحكومي أو التمويني على مستوى البلاد.

كما تم استعراض خطط تطوير عدد من الشركات المختصة بصناعات الغذائية ولا سيما شركتي إدفينا، وقها، وذلك لاستعادة إنتاجهم المستمر، التي يهدف إلى زيادة قدرتهما التنافسية، وتحفيظ قيمة المنتج الوطني المحلي بالإضافة إلى تعزيز قدرتهما على فرص التصديرية. حسبما صرح المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية بسام راضي.

وشدد الرئيس السيسي بالتعاون مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل حتى يمكن إقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت الصالحة للاستهلاك المحلي وإتاحة فرص التصدير للخارج، كما تطرق السيسي إلى مناقشة الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني الخاص بإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث مقاومتها للأمراض، ونوعيتها، وكميتها، وتميزها الإنتاجي من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال حتى يمكن إنتاج أفضل أنواع المحاصيل الزراعية المحلية .

لماذا وجه السيسي الحكومة لإنتاج البذور ذات الجودة العالية

1- تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج

2- العمل على جودة الإنتاج الزراعي

3- دعم خطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجية في قطاع الإنتاج الزراعي

4- توفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين حسب المواصفات والمعاير الغذائية والصحية