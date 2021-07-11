شروط وظائف البنك الزراعي المصري 2021

يبحث الشباب عن فرص وظائف في البنك الزراعي المصري 2021 حاليًا خاصًة بعد انتهاء عدد كبير من الجامعات من الدراسة و انتظارهم نتائجهم ولهذا ننشر شروط وظائف في البنك الزراعي المصري 2021 في السطور التالية.
دوت الخليج
شروط وظائف في البنك الزراعي المصري 2021
من شروط وظائف في البنك الزراعي المصري 2021 أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية
المتقدم لوظيفة البنك الزراعي المصري 2021 من الحاصلين على بكالوريوس في التجارة أو الهندسة أو الحاسبات أو الحقوق حسب التخصصات المطلوبة من إحدى الجامعات المصرية أو الدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات
البنك الزراعي المصري 2021 المتقدم للوظيفة يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي بدرجة جيد على الأقل من خريجي دفعات أعوام من سنة 2017 حتى سنة 2020 .
أن لا يزيد عمر المتقدم البنك الزراعي المصري 2021 السن عن 28 سنة في تاريخ نشر الإعلان
وظائف البنك الزراعي المصري 2021
أداء الخدمة العسكرية للذكور بدرجة أخلاق “قدوة حسنة” أو الإعفاء النهائي منها في تاريخ سريان الإعلان.
المتقدم عليه أن يكون مجيب للعمل على الحاسب الآلي ومتقن للغة الإنجليزية
في حالة وجود درجة قرابة أو نسب لأي من العاملين بالبنك الزراعي المصري 2021 بالوظائف حتى الدرجة الثالثة يتم الإفصاح عنها
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