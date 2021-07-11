/640091/براءة-مبيض-محارة-من-تهمة-اغتصاب-موظفة-دار-السلام

براءت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، مبيض محارة من تهمة اغتصاب موظفة في دار السلام .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة مبيض محارة من تهمة اغتصاب موظفة في دار السلام

صدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة و امانة سر محمد طه.

أمر الإحالة

واوضح أمر الإحالة قيام المتهم «باسم. س»، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها «منيرة. ف»، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها ، وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها ونجح بتلك الوسيلة القسرية في مواقعتها بغير رضاها.

شاشة التلفاز

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للضحية، وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.

وقالت الضحية في التحقيقات إنها أثناء تواجدها داخل شقتها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

مباحث دار السلام

وشهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام المقدم وسام عطية، أن التحريات توصلت لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.