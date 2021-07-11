جدة - نرمين السيد - عرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو من غرفة التحكم فى كاميرات المراقبة بوزارة التربية والتعليم.





وعلق شوقى: "تبذل وزارة التربية والتعليم جهودا كبيرة لمتابعة سير العمل فى المدارس وتقوم بتركيب كاميرات ذات تحكم مركزى فى مدارس المرحلة الثانوية". وأوضح أن هذه الكاميرات ساعدت على ضبط عدد كبير من حالات عدم الانضباط أثناء الامتحانات الأخيرة، ويتواصل العمل من أجل تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يعرض فيديو من غرفة غرفة التحكم فى كاميرات مراقبة لجان الثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.