وأشار أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، اليوم الأحد، إلى أن هذه الخدمات شملت توفير مقاعد للزائرين، وسلات مهملات بنظام إعادة التدوير، ومستلزمات دورات المياه الموجودة بها، بالاضافة إلى تركيب أجهزة (x-ray)، ولوحات إرشادية، وتأهيل مسارات الزيارة.
واستعرض الأعضاء ما تم تنفيذه من أعمال ببعض المواقع الأثرية، للوقوف على مدى الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة، كما تم بحث تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بالمتحف المصرى بالتحرير.
وأوضح أعضاء اللجنة أنه تم تنفيذ وتركيب لوحات إرشادية وتفسيرية بالمقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة، وذلك تمهيدا لافتتاحها الوشيك، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتعزيز خدمات الزائرين فى كل من متحف قصر المنيل، والتى شملت رفع كفاءة 17 لوحة إرشادية، وتزويد حديقة القصر بسلات للمهملات، وتجديد حمامات منطقة ميت رهينة الأثرية.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد انتهت من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين فى عدد من المواقع الأثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان، وشملت توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط، وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه، وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى عمل الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع والمتاحف باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم توفير "باركود" بالموقع الأثرى أو المتحف، لتمكين الزائر من التعرف على كافة المعلومات الأثرية حول المنطقة أو المتحف، وذلك باستخدام برامج التليفونات الذكية حفاظا على البيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: توفير الخدمات السياحة بقصر البارون والقلعة والأهرامات أكتوبر القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.