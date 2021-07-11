سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع وزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو في بروكسل أوجه التعاون الثنائى، ومواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر" صور تبرز اجتماع الوزير شكرى مع نظيره المالطى والوفد المرافق له خلال جلسة المشاورات الموسعة.

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