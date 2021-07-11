التشكيل الرسمى لقمة إيطاليا ضد إنجلترا فى نهائى يورو 2020

أعلن روبرتو مانشينى المدير الفني للمنتخب الإيطالي، وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.تشكيل إنجلترا ضد إيطاليا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: تريبير، فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ماونت

تشكيل منتخب إنجلترا

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتى

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، لورينزو إينسيني

تشكيل منتخب إيطاليا

إيطاليا ضد إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من "يورو 2020".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، والذي حسم خلاله منتخب إنجلترا تأهله للمباراة النهائية.

فى المقابل، خطف المنتخب الإيطالى بطاقة التأهل لنهائى يورو 2020، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الإسبانى، بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.

ويسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب.

في المقابل، يبحث المنتخب الإنجليزى عن مواصلة صناعة التاريخ في اليورو بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، والتتويج باللقب الأول في تاريخه بأمم أوروبا بعدما نجح في التأهل للنهائى للمرة الأولى طوال تاريخه، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور.

وأصبحت إنجلترا المنتخب رقم 13 الذى يحجز مقعده في نهائي البطولة القارية، حيث كان الإنجاز الوحيد في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" هو التتويج بلقب كأس العالم عام 1966 الذي استضافه على أراضيه.