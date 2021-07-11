دليل استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة ورابط النيابة العامة

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محمد سياف - ابو ظبي - بالرقم القومي يمكنك استعلام مخالفات المرور 2021 ورقم اللوحة، حيث يتم ذلك من خلال رابط موقع مخالفات نيابة المرور، والذي أطلق خصيصاً ليقدم خدماته المرورية للمواطنين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مصر. وعليه يقدم “مصر فايف”، دليل كافي ووافي لقراءة عن خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، بالرابط والخطوات، كما نعرض دليل بأكثرالمخالفات المرورية شيوعاً، وخطوات التظلم عليها، فقط عليك توفير بعض البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام، والتي منها؛ بيانات قائد السيارة، الاسم والرقم القومي، وبيانات السيارة رقم اللوحة المعدنية، ومتابعة هذا التقرير.

مخالفات مرور مصر

يعد قانون المرور المصري من أقوي واشد القوانين المرورية صرامة في المنطقة، وذلك نظراً لطبيعة مصر الجغرافية، وتضخم التعداد السكاني في البلاد، الأمر الذي يترتب عليه خطورة كبيرة حال التهاون في الضوابط المرورية من؛ ازدحام شديد وخنق الشارع المصري، وخطورة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية وتعريض حياة المواطنين للخطر. لذلك شدد قانون المرور الجديد، بعضاً من المخالفات المرورية، حيث يمكن أن تصل عقوبتها الآن إلي الحبس، وذلك نظراً لجسامتها، ومنها؛

– القيادة في الإتجاه العكسي.

– كسر الإشارة المرورية.

– الوقوف في منتصف الطريق عن عمد، لتعطيل حركة المرور.

ومن المخالفات التي تستوجب تسجيل غرامة مالية، والتي تظهر عند استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة، مايلي؛

– عدم وجود الملصق الإلكتروني، أو طمسه بأحد الادوات.

– استخدام الات التنبيه دون الحاجة لها.

– طمس اللوحات المعدنية، أو الزجاج الأمامي والجانبي.

– استخدام الهاتف أثناء القيادة.

استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

من السهل الآن إجراء الاستعلام على المخالفات المرورية في مصر، وذلك عبر رابط نيابة المرور الإلكتروني، واتباع بعض الخطوات الأساسية لاستكمال ذلك، وهي؛

– دخول موقع النيابة العامة.

– تسجيل الدخول بالبريد والرمز السري.

– النقر على خدمة استعلام مخالفات المرور 2021.

– تظهر خانات عليك كتابة البيانات اللازمة بها.

– مراجعة تلك البيانات بعناية، ثم انقر زر “استعلام”.

خطوات إجراء التظلمات

هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب معرفتها أولاً قبل إجراء التظلم، والتي منها انه؛

– لا يجوز تقديم تظلم على مخالفة أكثر من مرة.

– كما لابد من كتابة أسباب قوية لتقديم طلب التظلم.

– بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, يجب سداد قيمة الغرامة، ثم التظلم عليها.

وعليه بعد معرفة ضوابط تقديم طلب تظلم، بعد استعلام مخالفات المرور 2021, يمكنك اتباع الإرشادات التالية؛